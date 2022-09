La Méridienne – Résidence IndieRe à Radio Corax

INDIERE – Un projet européen qui fédère des radios étudiantes, engagées autour de la promotion des artistes locaux, et des scènes musicales indépendantes.





Radio Student, Llubjana, Slovenia – Radio Popolare, Milan, Italie – Radio Corax, Halle, Allemagne – Radio Campus France, France



Pour les 22 ans de Radio Corax, Halle, Allemagne, quatre journalistes associés : Luise Grundman, Radio Corax – Cecilia Paesante, Radio Popolare – Melissa Wyckhuyse, Radio Campus Tours – Urban Mioscic, Radio Student.







Reportage – Radio Corax

Have you ever dreamt to feel a bit of the Radio Corax spirit ?

The playlist of this reportage is made with sounds from the artists programmed at Radio Corax 22th birthday. It is so gorgeous to hear them singing in German, rather than in English.

Diät – Hildegaard von Bingedrinking

Britney’s Fears – Lib ich, Hass ich

Baumark – Feuer im Sex Club

Apfel – Ursula

Kameras – Albrecht Brandt

What about Halle musical scene ? What does it looks like ? What kind of musicians and artists ?

To have some answers to these questions (partialy answered by the playlist) let’s ask some professionals : Nadia Schmidt, IG Kollektive ; Mila Stern, DJ ; Albrecht Brandt, Jazz Kollektiv.

Clubs plays a central part in the local cultural life, punk and rock music too. But watch out, jazz music is back !

Voici deux interviews d’artistes programmées lors du festival des 22 ans de Radio Corax.



Amélie Nilles

Artiste aux multiples talents, Amélie Nilles a d’abord été chanteuse et batteuse de jazz ; compositrice de musique électroacoustique, elle collabore avec de nombreux artistes sonores, notamment autour de la spatialisation du son. Elle est également DJ.

Dans cette interview réalisée à Hühner Manhattan, Halle, Allemagne, à l’occasion des 22 ans de Radio Corax, elle revient sur son parcours de musicienne, son rapport au public et comment elle ressent le fait d’être une femme sur cette scène musicale particulière qu’elle s’est choisit.



Liens

Instagram – @amelie_nilles

Soundcloud – Amélie Nilles

EP – A croqué le fruit étrange – Label Planisphère



Podcast – Radio Campus Paris – Planisphère : 58 – Amélie Nilles // 25.11.21

Mila Stern

Mila Stern est DJ résidente dans l’un des lieux culturels les plus fameux de Halle, Allemagne : Station Endlos. Elle se produit dans des clubs et festivals partout en Allemagne et à l’étranger. Dans cette interview enregistrée à l’occasion des 22 ans de Radio Corax, elle parle de ses liens avec cette radio, où elle a grandit et pu trouver un espace d’expression artistique. Dans ces temps post-covid, elle parle de l’importance des clubs, comme lieux de sociabilité pour tous et toutes, notamment les minorités ; le besoin d’être ensemble, et la façon dont la culture des clubs peut, dans une certaine mesure, influencer positivement la société.

Liens



Mila Stern – https://www.facebook.com/mila.mila.stern



Station Endlos – http://www.station-endlos.de/



Kartzengold – Berlin – https://katzengold.berlin/



Mila Stern & VJ Sicovaja | Station Endlos | Harry Klein | Munich (Germany)





Nadia Schmidt – IG freie Musikveranstaltende

Nadia Schmidt est la coordinatrice du IG Kollektive de Halle, qui fédère des professionnels travaillant dans les lieux de diffusion de la musique indépendante à Halle, tels que les clubs ou les collectifs de DJ. Elle présente les buts et aspirations de cette structure, créée après le Covid-19. Elle revient sur la Klang Karavane, évenement festif organisé dans les rues de Halle par le collectif.

*StuRa : Studierendenrat, Conseil des Étudiants.

Albrecht Brandt – Jazz in Halle !

La playlist artistes locaux de Albrecht Brandt, 26 ans, contrebassiste et compositeur jazz de Halle. Il est l’un des fondateurs du nouveau Jazzkollektive de Halle.

Si le jazz est encore peu présent à Halle, nulle doute que, dans cette ville avec une scène musicale indépendante dynamique, une atmosphère créative, on devrait bientôt en entendre parler.

Jazzkollektiv Halle

web www.jazzkollektiv-halle.de

insta www.instagram.com/jazzkollektiv.halle

facebook www.facebook.com/jazzkollektivhalle

Bandcamp – Hannes Lingens – Songs – Lamento



Bandcamp – Albrecht Brandt – Worthstraße – Kameras



Zwitschermaschine



Conni Trieder



Spielvereinigung Süd

