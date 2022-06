La Méridienne – ONE SHOT présente la 2e édition du tournoi Rule#1Tours

Felix, président de l’association OneShot, Théo et Maxime nous présentent cet événement gaming ouvert à tous et gratuit, le 25 juin à MAME à Tours. Au programme : tournoi Rocket League, retrogaming, conférence, VR. Et n’oubliez pas : on dit l’esport, de l’esport, comme de l’escrime, et non pas du E-Sport.

OneShot est une association loi de 1901 créée par douze étudiants du CEFIM (L’école du web et de réseaux) formés au métier de chargé de communication esport.

