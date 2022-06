Détournement féministe – Les seins

Une émission autour des seins, où on vous parle de nos vécus en tant que meufs cis : c’est quoi ton rapport à tes seins ? Comment tu as vécu la « naissance » de tes seins ? Comment tu t’es rendu compte qu’ils étaient sexualisés ? Comment tu deales avec eux au quotidien ? Comment ils ont évolué ? Est-ce que tu as déjà eu envie de les modifier ? On se pose toutes ces questions et bien plus encore !

Lecture : Stone Butch Blues, de Leslie Feinberg Musiques :

Heavy Boobs, Rachel Bloom

Teta, Sara Hebe

Le corps des femmes, Mathilde