La Méridienne – Association Émergence

Trois invités en studio pour nous parler de l’association Émergence qui, à Tours, vient en aide aux personnes à la rue. Emergence propose à ces personnes vivant des situations souvent complexes et douloureuses des hébergements d’urgence, des repas, une aide pour accéder aux soins et aux démarches administratives, et surtout du réconfort, de l’écoute, et des moments de partage, sans jugement.

Anissa Hammani est en formation de moniteur-éducateur et en stage à Émergence. Avec elle, Christbaben Malonga, artiste coiffeur qui a le pouvoir de rabeauter même les moches, à Brazzaville comme à Tours, et Abdoulaye Bah, qui a fait un long chemin depuis la Guinée, jusqu’à sa famille de Tours.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

« Émergence est une association apolitique et non confessionnelle animée par un conseil d’administration formé de bénévoles.

Cherchant en permanence les réponses les mieux adaptées à l’urgence sociale, Émergence démontre que chacun , même le plus désocialisé, peut accéder à des services en lien avec ses besoins essentiels : hygiène, alimentation, hébergement, accompagnement social, accès aux soins

Axée sur des actions de luttes contre les exclusions, l’Association a su progressivement se distinguer et répond aujourd’hui aux enjeux de la société à travers 3 pôles : l’Accueil, l’Hébergement et la Santé«