Sortez! – SVE et ambassadeurs étudiants, bilan des Assises de la vie étudiante

Aujourd’hui dans Sortez ! Merlin Marseault, coordinateur au Service de la Vie Étudiante de l’Université de Tours et Lisa Pondaven, étudiante Ambassadrice de la Vie Étudainte, viennent faire le bilan des Assises de la Vie Étudiante et des actions menées par le SVE au cours de cette année universitaire.

Si vous voulez rejoindre les Ambassadeur·rice·s de la Vie Étudiante pour l’année universitaire 2022-2023 ou trouver un job étudiant à l’Université, surveillez bien notre actualité sur les réseaux sociaux et en particulier notre compte Instagram !

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre