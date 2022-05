Sortez! – Émission spéciale – Assises du journalisme : Comment la presse régionale nous parle de politique ?

En vue des Assises du journalisme de Tours, Sortez! vous parle politique, journalisme mais aussi presse régionale. En effet, Du 9 au 12 mai prochain se tiendront, à Tours, le rendez-vous annuel des professionnels des médias : les Assises du journalisme. Un thème, celui de la politique et du journalisme et aujourd’hui dans cette émission, une question : Comment la presse quotidienne et régionale nous parle de la politique ? Quelles sont les lignes éditoriales ? Quels rapports avec le public ? Quels liens avec les sources ? Pour en parler, j’ai le plaisir de recevoir Pierre veillé journaliste au service politique de La Nouvelle République.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre