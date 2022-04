[L’école du micro parlant] Utopia 56 fait sa radio

Mercredi 27 avril était diffusée sur notre antenne une émission entièrement préparée par les jeunes usagers de l’association Utopia 56 de Tours.

Ce projet, financé par la Fondation SNCF pour valoriser la parole des publics allophones – et préparé par Radio Campus Tours – a amené un espace de parole et d’écoute dans les locaux de l’association où des jeunes mineurs étrangers, non pris en charge par le département, ont pu créer leur espace radiophonique.

Au-delà de simples chroniques radio, il a été aussi largement question d’éducation aux médias et de liberté d’expression.

Retrouvez ici en podcast cette émission qui traite de l’actualité nationale, internationale, de la situation politique en Guinée, des mineurs non accompagnés, des sports et de musique.

Playlist:

Ami Yèrèwolo – Mama

Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Persona Non Gratis (Yann Kornowicz Remix)

