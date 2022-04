BEFORE SUNSET – S02E17 – Le Canada

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

Voici la Playlist de l’épisode S02E17 (émission n°44) consacré au Canada :





Black Mountain – Echoes

SUUNS – Baseline

The Arcade Fire – No Cars Go

Metric – Help I’m Alive

Mac DeMarco – On The Level

Ought – Never Better

Feist – Pleasure

The Weather Station – Parking Lot

Radiant Baby – Smooth ft. Ohara Hale

Le Couleur – Train de minuit

Cowboy Junkies – Five years

Bryan Adams – Kids Wanna Rock

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre