Sortez! – Des stars, des portraits et un coup de crayon, avec Cédric Rémia

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, rencontre avec Cédric Rémia et ses portraits. Booba, Seth Gueko, Kylian Mbappé, tous ont un point commun, tous sont passés sous le coup de crayon de Cédric ! Ce Tourangeau a commencé par One Piece, histoire de se faire la main, pour aujourd’hui réaliser le portrait des plus grandes stars. Passionné, il nous livre quelques anecdotes et quelques conseils pour les amateurs de dessins. Bonne écoute !

