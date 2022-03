sport – La Méridienne – « Nuls en sport » ?

Dans cette programmation spéciale dédiée aux sports, les « nuls en sports » ou du moins désignés comme tels, méritaient bien aussi qu’on leur consacre une émission.

On ne nait pas nuls en sport, on le devient ? Est-on nul dans tous les sports, ou la nullité n’est-elle pas omnisportive ? Faire du sport, mais pour quel bénéfice ? Et si c’était le regard des autres, qui nous rendait « nul » ? Et si on s’en foutait, d’être nul ?

Cinq témoignages de « nuls » – ou ex-nuls – en sport qui interrogent sur notre rapport au corps, au regard des autres, à la norme de genre, et qui questionnent les bienfaits du sport scolaire.

Merci à Sarah, Jamie, Nico, Emmanuel, et Guiom.

