sport – La Méridienne – Le Dispositif SESAME

SESAME est un dispositif d’accès à l’emploi par la qualification sous forme de parcours personnalisé, Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans résidant au sein d’un Quartier Politique de la Ville (QPV) ou d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. Il est étendu jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.

De nombreux jeunes peuvent être sensibles aux métiers du sport et de l’animation, mais beaucoup en ignorent les voies d’accès ou encore l’obligation de détenir une qualification pour en faire son métier et l’exercer durablement.

Pour en savoir plus, nous rencontrons Stéphanie Lecomte, Conseillère d’Animation Sportive au Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, et son nouveau collègue Loann.

