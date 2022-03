Petit Faucheux ON AIR – Healing Orchestra « Free Jazz for People » – dimanche 20 mars 2022 – 21h30?

Vendredi 04 mars 20h00 au Petit faucheux

Healing Orchestra « Free Jazz for People »



Musique improvisée, musique jazz, traditionnelle et contemporaine, musique de transe et orchestrale, musique de rage et de lutte, de mystère et de rêve, Healing Orchestra veut célébrer et poursuivre l’histoire des musiques créatives et populaires. Il prend racine dans les grandes traditions du free jazz et de la Great Black Music et s’inscrit dans la lignée du Jazz Workshop de Charles Mingus, du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden ou encore du Black Earth Ensemble de Nicole Mitchell. Réuni autour des compositions du pianiste et percussionniste Paul Wacrenier, le Healing Orchestra s’approprie une philosophie et les idées suivantes : la liberté totale dans l’usage des techniques de jeu, d’écriture, d’improvisation, au service de la musique. Le répertoire se veut mouvant, exalté, furieux, parcourant toutes les formes de jazz, parsemé de riffs Mingussiens, de ballades évoquant Sun Ra, d’hymnes universels et de musique populaire. Le son collectif est vivant et organique. Loin des querelles entre avant-garde et tradition, la musique du Healing Orchestra est avant tout émancipatrice et forcément révolutionnaire.

France

Paul Wacrenier direction et composition, piano

Fanny Menegoz flûtes

Sarah Colomb violon

Sylvain Kassap clarinettes

Xavier Bornens, Leo Jeannet trompettes

Arnaud Sacase saxophone alto

Jean-François Petitjean saxophone ténor

Jon Vicuna saxophone baryton

Victor Aubert contrebasse

Mauro Basilio violoncelle

Benoist Raffin batterie

Sven Clerx percussions

© photos : Rémi Angéli