Programmation spéciale – 8 mars – Journée Internationale des Droits des femmes

Émission Spéciale !

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l’université de Tours s’associe à Radio Campus pour vous proposer, avec la Méridienne de Radio Campus, un programme dédié aux actions des femmes pour défendre leurs droits, et tous les droits.

Entre histoire et actualité, on discutera du rôle des femmes dans les sociétés.

11h : présentation de la journée et de la Mission Égalité de l’université de Tours – Christine Inchauspé, Responsable administrative Mission Egalité ; Florence Alazard, vice-présidente en charge des conditions de travail, des relations humaines et sociales, du handicap, et de la lutte contre les discriminations.

11h15-12h15 : La Paix des Dames : discussion autour du livre publié par les PUFR avec les deux auteurs, Laure Fagnart,maître de recherches à l’Université de Liège, et Pierre-Gilles Girault, conservateur en chef du patrimoine, Administrateur du Monastère Royal de Brou ; animé par Florence Alazard, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Tours, et Melissa Wyckhuyse, journaliste.

12h15-12h45 : Intervention du Planning familial et présentation de ses missions et actions

12h45-13h : Intervention de FEVIOSESE, Fédération Contre les Violences Sexistes et Sexuelles, association étudiante

Le 3 août 1529, le traité de Cambrai mettait fin à l’un des épisodes les plus longs des guerres d’Italie. Fait prisonnier par son ennemi l’empereur Charles Quint en 1525, François Ier n’avait dû sa libération, en 1526, qu’à la faveur d’un traité de paix qu’il s’était empressé de dénoncer dès son retour à Paris. Les enfants du roi de France étaient restés otages à Madrid et la guerre avait repris, mettant en péril les États. Les négociations pour la paix s’ouvrirent donc dans un contexte d’urgence à Cambrai. Mais les contemporains furent surtout marqués par les négociatrices de cet accord : Louise de Savoie, la mère de François Ier, et Marguerite d’Autriche, la tante de Charles Quint. Désignée par le nom de « Paix des Dames », le traité de Cambrai interroge le rôle pacificateur des femmes dans l’Europe de la Renaissance et invite à penser plus largement la place politique des femmes.

Des mix spéciaux !

Si les artistes féminines sont mises à l’honneur toute l’année dans nos playlists, le 8 mars, l’équipe de programmation musicale vous propose des mix entièrement féminins. En 2021, nous vous proposions une journée Super Jazz Women, dédiée aux artistes jazz ; cette année nous vous proposons des playlists rap, techno, world !

Au programme

10h- 11h Femmes des années 70 par le Doutor Fredinho

Playlist:

Karen Cheryl – La Marche des Machos

Beth Carvalho – So Queria Ser Feliz

Elza Soares – Primeiro Eu

Elis Regina – Bala Com Bala

Jocy de Oliveira – Pecou A Rosa

Elza Soares – Mulata Assanhada

Anita Wardell – Without Song

Hiatus Kaiyoté – Get Sun

Novos Baianos – A Menina Dança

Karina Buhr – Guriatã

Andréa Parisy – Les Mains Qui Font Du Bien

Lurdes Van Dunem – Ngongo Ya

Anne-Marie Nzie – Sarah

Christianne Legrand – HLM et Ciné Roman

Jocelyne Béroard – Siwo

15h- 16h Meufs VNR par le Doutor Fredinho

La Playlist:

Sally Nyolo – Semengue

Paula Ana – Itapiru

Tassia Reis – Dollar Euro

Paula Ana – Viagem de Volta

Bivolt – Raspa Placa

Paula Ana – Mente Sã

Badsista – Na Pista

Juçara arçal – Ogum

Monna Brutal – Neurose

Badsista – Farse

MC Dricka – Os Branquinhos Fode Muito e Os Pretinho Fode Demais

Monna Brutal – Estrago

Badsista – A Braba do Jaca

Monna Brutal – Fight

MC Dricka – Bafora e Ainda Dança

Mani Bella – Pala Pala

17h- 18h rap par Seb

La Playlist:

01 – Triip – Keep It Flowin

02 – Posneg & Sister Act – I Want The Riches

03 – True Mendous – You Don’t Like Me Because

04 – Casey – Rêves Illimités

05 – Lady Laistee – Respecte Mon Attitude

06 – Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Quart d’Heure Américain

07 – Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Mississippi

08 – True Mendous & Janel Antoneshia – FreeFood

09 – Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Persona Non Gratis (Yann Kornowicz Remix)

10 – Ami Yèrèwolo – Mama

11 – Paula Perry – Extra Extra

12 – Shortie No Mass – U Like My Style

00h Mulheres par le Doutor Fredinho

La Playlist:

Zaiko Langa Langa – Motuna

Elza Soares – Se Acaso Vocé Chegasse

Novos Baianos – Sorrir e Cantar Como Bahia

Clementina de Jesus – Marinheiro So

Karina Buhr – Do Pilà

Jocy de Oliveira – Frida

Brigitte Fontaine – Blanche Neige

Elis Regina – Me Deixa Em Paz

Elza Soares – Sal e Pimenta/Mulata Assanhada

Anita Wardell – Frevo Em Maceio

Gretchen Parlato – Nonvignon

Doris Monteiro – O Bondinho

Christianne Legrand – 100 000 Poissons dans l’Eau

Jocelyne Béroard – Pawol Granmoun

Edith Lefel – Lanmou

01h Techno Women par Seb

La Playlist:

01 – Ellen Allien – Ever

02 – Charlotte de Witte – Wisdom (original mix)

03 – K-Hand – Boiler

04 – Helena Hauff feat. Paris The Black Fu – Electronic Future

05 – Yazzus – Turn of Speed

06 – Tygapaw – Diffusus

07 – Claudia Anderson – Track 3

08 – Rroxymore – Multiplicity

09 – Bergsonist – Tout maintenant

10 – Mila Dietrich – Isolation

