Sortez! – IUT Football Club

Dans cette nouvelle émission de « Sortez! », le ballon rond est à l’honneur. Le jeudi 10 mars prochain se tiendra le tournoi des IUT de l’université de Tours porté par Guilhem et Miguel. Ces deux étudiants, passionnés de foot, mènent ce projet depuis deux ans dans le cadre de leurs études. Après avoir franchi toutes les étapes, ils proposent aujourd’hui une belle opportunité pour les étudiants et les étudiantes de se retrouver, de partager, surtout après les cours en distanciel ! Dans la seconde partie de l’émission , Guilhem, Miguel et Sébastien échangent autour de leur passion commune. Bonne écoute !

