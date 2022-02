Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Connaissez-vous la Mission Handicap de l’Université de Tours ?

Morgane Courteille, chargée d’accueil et Carla, Étudiante Relais Handicap nous en disent plus.

Comment poursuivre ses études quand on est porteur d’un handicap ? Quels aménagements possibles ? Quelles aides humaines et matérielles ?