Sortez! – SMERRA, la protection sociale Ã©tudiante

Dans cette nouvelle émission de « Sortez », on s’adresse aux étudiants. En effet, Agathe Huot, directrice régionale à la SMERRA (société mutualiste étudiante) était mon invitée. A quoi sert une mutuelle ? Quels liens avec la sécurité sociale ? On clarifie la situation ! Par ailleurs, la SMERRA organise l’agitateur, un concours étudiant porteur de projets sur les conditions de vie et la santé des étudiants. Bonne écoute !

Dans la deuxième partie de cette émission, retrouvez le podcast du magazine d’actualité d’Arte, 28 minutes, présenté par Élisabeth Quin. Après une discussion avec Emmanuel Macron vendredi 28 janvier, jugée « sérieuse et approfondie » par l’Élysée, les Russes, quant à eux, tablent encore et toujours sur la responsabilité des Occidentaux dans cette crise qui les oppose à l’Ukraine, et requièrent une promesse de non-élargissement de l’OTAN qui intègrerait cette dernière. Pourtant, qui aurait intérêt à ce que la situation dégénère en conflit armé ?

