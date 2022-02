La MÃ©ridienne – Projet Cooper’Actif – santÃ© mentale

Émission enregistrée à l’ITS Institut du Travail Social de Tours. Quatre étudiantes en 2e année de formation d’éducateur spécialisé, Clarisse Hermelin coordinatrice du CLSM Conseil Local en Santé Mentale pour Tours Métropole, Corinne Melzer, patiente experte en addictologie, nous présentent le projet Cooper’Actif.

Dans cette émission, on apprend ce qu’est un CLSM, où les étudiantes ont fait leur stage IRIS, sous la houlette de Clarisse Hermelin. on se penche sur les leviers permettant aux personnes souffrant de troubles psychique de participer aux dispositifs de conseil et d’orientation en santé mentale. Corinne Melzer nous présente le rôle de patient expert en psychiatrie. Par ailleurs, saviez-vous que le CLSM et l’association Spirée proposent une formation aux premiers soins en santé mentale ?

Ressources

Tours Métropole – Santé Mentale : formez-vous aux premiers secours

https://tours-metropole.fr/actualites/sante-mentale-formez-vous-aux-premiers-secours

Site Stop Blues – https://www.stopblues.fr/

« Tout le monde peut un jour se sentir seul, fatigué, déprimé, découragé et en souffrir. Mais toute situation a des solutions. StopBlues permet d’accéder rapidement à une panoplie d’informations et d’outils pour mieux comprendre la situation et trouver des solutions pour soi-même ou pour un proche . »

Site Psycom – https://www.psycom.org/

Le site d’information sur la santé mentale

Site Union Francophone des patients partenaires – https://ufpp.fr/

Association des Patients Experts en addictologie – https://www.aphp.fr/contenu/association-des-patients-experts-en-addictologie-apea

Le patient expert en addictologie – http://hupnvs.aphp.fr/bichataddictions/alcool/patient-expert/

France Assos Santé – Le rôle des patients experts en addictologie – https://www.france-assos-sante.org/2021/01/29/role-des-patients-experts-en-addictologie/

RTBF – Normal – https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_normal?id=20085

« Normal est un webdocumentaire abordant la santé mentale chez les jeunes adultes à la première personne. Au travers de 6 portraits, le spectateur plonge dans l’histoire personnelle de 6 personnes vivant au quotidien avec des troubles d’ordre psychologique. »