Sortez! – Association filles à l’école et solidarité

Dans cette nouvelle émission de « Sortez! », j’ai eu le plaisir de recevoir Aminata Outtara, présidente et fondatrice de l’association Filles à l’école et solidarité. A Sandégué, dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, l’accès à l’éducation pour les filles est en enjeu majeur d’émancipation. En apportant une aide à l’éducation de ces jeunes filles c’est en réalité toute une nation que l’on éduque, comme nous le rappel l’association. Dans cette émission, nous revenons sur les actions menées par l’association, ses projets mais aussi sur les causes sociales et structurelles qui entourent l’éducation des filles en Côte d’Ivoire.

