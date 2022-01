Mix de fin d’année 2021

Du 20 au 31 décembre, les après-midi, Radio Campus Tours laisse le champ libre à des artistes et à son équipe de programmation musicale pour vous offrir mix et playlists.

Retrouve ci-dessous tous les mix déjà diffusés:

G Funk par Saul

On va commencer par les exclus, les recalés à l’entrée du Brainiac Maggot Night Club, car trop de monde et pas assez d’espace, South Central Cartel, DJ Quik, Spice 1, New Breed Of Hustlas, Real Brothas (BG Knocc Out & Gangsta Dresta), Tha Eastsidaz, Tha Dogg Pound, The Coup, Conscious Daughters, RBL Posse, et du côté hexagonal Reciprok, 2 Moines, Aelpeacha et le CSRD, 4.21, le crew Tiz On Records, Driver, certains citoyens de Grigny (Myssa et Taro OG en tête). Bien que sous médiatisée, la scène G Funk/ Mobb shit est très prolifique car les groupes viennent non seulement de Californie mais parfois du midwest (Bone Thugs & Harmony par exemple), ou du Sud (G Slimm, 5th Ward Boyz pour ne citer qu’eux).

Bref, un condensé de funk ensoleillé dans l’esprit en tout cas, avec Potna Deuce, E-40, Paris, Snoop Dogg, Above The Law, Brownside, Funky Aztecs, Yazid, Ministère AMER, Menajahtwa, G Wax, Jee (Tout Simplement Noir)… We ain’t haters like you, so bow down! Ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la scène G funk hexagonale peuvent visionner le documentaire « LAxagone » pour commencer, et sur Youtube les soirées G Funk Fest des années 2000. Chuurrrrch!

Maluco Vido Vol. 1 par Doutor Fredinho

Le Brésil, ce n’est pas que le samba et des danseuses aux plumes dans le cul, que des tricoteurs de ballon au pied, que des présidents misogynes nostalgiques des années de plomb, que des enfants qui à l’âge de regarder les télétubbies se retrouvent shootés à la colle avec un Beretta dans chaque main, que des bellâtres en slip jouant au beach-volley ou des botoxées se déplaçant en hélicoptère pour aller du coiffeur à la plage. Non ce n’est pas que ça. C’est aussi des musiciens extra-ordinaires, inventifs, audacieux, impétueux, aux milles idées à la seconde, et surtout, dotés d’une sacré dose de folie.

En voici la preuve en 2 Tomes.

Vol 1

La Playlist:

01 – Di Souza – Não Devo Nada Pra Ninguem

02 – Neyde Alexandre – Perplexidade

03 – Os Mutantes – A Minha Menina

04 – Sydney Miller – Pala Palavra

05 – Os Novos Baianos – O Samba Da Minha Terra

06 – Luis Carlos Vinhas – Chatanooga Choo Choo

07 – Eduardo Araujo – O Tempo Que Esse Tempo Tem

08 – Jorge Mautner – Ginga De Mandinga

09 – Os Novos Baianos – Chuvisco

10 – Luiz Gonzaga – São João Antigo

11 – Fafà de Belem – Xamego

12 – Filo Machado – Origens II

13 – Gal Costa – Relance

14 – Gilberto Gil – Ha, Ha, Ha

15 – Ruspo – Brasilia é Luisa

16 – Asdrubal Trouxe O trombone – Essas Pessoas

17 – Clara Sandroni – Vacilady

18 – Di Souza – Conversa Fiada

Disco é Vida par Doutor Fredinho

Le Brésil n’a pas échappé à la déferlante disco des années 80, sorte d’internationale de l’insouciance et de la fête, associée aux mini shorts, chemises pelles à tartes et autres fantaisies vestimentaires. Le disco et son rythme binaire dévoué à la danse permit presque toutes les audaces esthétiques. Claviers midi dégueulasses, intro dégoulinantes de violons, soupirs spasmophiliques aux sous entendus érotiques, guitares plus ou moins maîtrisées et, surtout, une absence totale d’entendement et de pensée dans les paroles. Pourtant, même en sachant cela, on est irrésistiblement surpris à taper le tempo, se sentir radieux et se voir devenir un danseur… Original.

L’un des piliers du son discozoïde brésilien fut Lincoln Olivetti, son empreinte porta ce style pendant une dizaine d’année en tant qu’interprète, mais aussi en tant que producteur -pour en citer quelques uns- de Jorge Ben, Erasmo Carlos, Robson Jorge, Tim Maia ou Alcione.

La Playlist:

01 – Brenda – Natureza

02 – Tim Maia – E Necessario

03 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Alleluia

04 – Gilberto Gil – O Palco

05 – Taxi – O Homem

06 – Celso Rubinstein – Enquanto Ouver

07 – Silvio Cesar – A Festa

08 – Erasmo Carlos & Jorge Ben – O Comilão

09 – Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Squash

10 – Wilma Dias – La Massagiste

11 – Hanna – Deixa Rodar

12 – Os Famks – Labirinto

13 – Abaeté – Pisa No Tabuado

14 – Marcio Lott – Tema de Baby

15 – Sonia Santos – Speed

16 – Alcione – Quero Sim

17 – Ronaldo Reseda – Champagne

18 – Tarãntulas – Sabe Ser Feliz

L’Avent du Rap New-Yorkais par Seb

Le calendrier de l’Avent c’est ce bout de carton qui torture l’impatience du gosse qu’on a tous été. Tout ça pour découvrir derrière chaque fenêtre un chocolat bon marché à moitié fondu. Non! Rien de mieux qu’un vrai calendrier, où chaque fenêtre donne sur une douceur musicale. Comme on ne se refait pas, une fois de plus je vous emmène en terre new-yorkaise pour une playlist de 24 titres qui sentent bon le boombap, la sape XXL, le jersey des NY Islanders (à moins que vous ne soyez branchés Rangers), le hot dog aux oignons frits, le phrasé boricua, les caisses claires, les bombes de peinture, le scratch, les voix éraillées, les coins de rues du Bronx, le Brooklyn Bridge et le check one two one two.

La Playlist:

01 – Redman – Funkorama

02 – A Tribe Called Quest – The Chase Part II

03 – A.Z. – Rather Unique

04 – Black Moon – Act Like U Want It

05 – D.D. All Stars – 1, 2 Pass It (remix)

06 – Diezzle Don & Tha Governor – Now You Know

07 – Bushwackass – Caught Up In The Game

08 – A.Z. – Ho Happy Jackie

09 – O.C. & Buckwild – What I Represent

10 – Masta Ace – Top Ten List

11 – The Crooklyn Dodgers feat. Buckshot, Special Ed & Masta Ace – Crooklyn Dirty

12 – Nas – Halftime

13 – Juggaknots – Trouble Man

14 – Action Bronson – Get Of My PP

15 – Bluezr – Helium

16 – Anti Lilly & Phoniks feat. Scolla – Respiration

17 – Edo G – Fastlane (DJ Premier Prod)

18 – Mobb Deep – Peer Pressure

19 – Hi-Tech – Book Of Life

20 – Flying Pupa – Werdz

21 – Camp Lo – Coolie High

22 – Artifacts – Wrong Side Of The Tracks

23 – Cypress Hill – Throw Your Hands In The Air

24 – Slah & Yeshua dapoED – Gravity

Paprika Records Mix #1 – Spicy Simao

Paprika Records Mix #2 – Tzinacan

Maluco Vido Vol.2 par Doutor Fredinho

La Playlist:

Vol 2

01 – Tom Zé – Introdução

02 – Tiao Duão – Rui Macacada

03 – Hermeto Pascoal – Chorinho Pra Ele

04 – Novelli – Meio a Meio

05 – Juçara & Kiko – Samba Estranho

06 – Luciana Oliveira – Samba Em Pilet

07 – Graveola – Insensatez

08 – Meia Duzia de 3 ou 4 – 365 Bons Motivos Pro Mundo Acabar

09 – Tom Zé – Mane

10 – Cerebro Eletrônico – Libertem Os Faunos

11 – Charlie & Os Marretas – Black Geeza

12 – Sacassia – Sampleando Deus e O Mundo

13 – Baiana System – Frevofoguete

14 – Carlos Careqa – Samba e Bile

15 – Metà Metà– Toque Certeiro

16 – Sacassia – Boca Oca

17 – Os Mulheres Negras – So Tetele

Electroom Acoostap aka Medline – The Stunman Show #1

La Playlist:

1 – Douce Fougue & son Esclave Extravagant – Immortal Sole

2 – Clear Soul Force – Gotham City

3 – Sir Froderick – Babe

4 – Def Dee & Zar – Hadouken

5 – Delofi – Moments After

6 – Dexter – You & I

7 – Stoop Kids –Suicide Kings

8 – Martha Knuckles – Give Me Room

9 – Zo – Burnin’ feat Rashaan Ahmad & Fat Kat

10 – Dj Adlib – Been Around The World feat Declaime

11 – The Yancey Boys – The Throwaway

12 Dj Doom & Nutsi – It’s Just Begun feat Large Professor, Tony Touch & El Da Sensei

13 – Tanya Morgan – In The City

14 – Pete Flux & Parental – Right Here

15 – Uptown Xo – Finding My Way

16 – Medline & Mr Live – Music

17 – Lancecape – Napalm feat Korry Deez & G-Spot

18 – Dag Savage – Milkbox

19 – Lex (Kalhex) – Crosswinds

20 – Jon Quest – Bar Buryin’ feat Hubbs

21 – Repeat Pattern – Kidslovepaperairplanes

22 – The Koreatown Oddity – Two Donts

Divas par Mélissa

Clin d’œil au film de Nadia Labaki, ce mix pourrait s’appeler « Et maintenant, on va où ? ». Voix de divas pour voyager dans le temps et dans l’espace autour de la Méditerranée, vers l’océan indien, avec un zeste de musique du 13e siècle, et du Liban 70’s. Habibi, es-tu là ? Question qui scintille dans ce camaïeu de voix tantôt claires, tantôt sombres, puissantes.

La Playlist:

01 – Cheika Rimitti (Algérie) – Nouar

02 – Malouma (Mauritanie) – Goueyred

03 – Noura (Algérie) – Had Elouad elli dan

04 – Asmahan (Syrie/Egypte) – Ya habibi taala elhaani

05 – Oum (Maroc) – Wali

06 – Do You Love Me (Liban)

07 – Bi Kidude (Zanzibar) – Alaminadura

08 – Ensemble Cantilena Antica – Mia Yrmana fremosa

09 – Kamilya Jubran (Palestine)

10 – Zahra Al Faasia (Maroc) – Ya Warda

11 – Feyrouz (Liban) – Biktoub Ismak ya habibi

12 – Oum Kalthoum (Egypte) – Min elli aal

13 – Arabic Calvivi Arabia – Anon

