Barque ON AIR ! – Épisode 3

Barque de Noël !



Bienvenue au Café associatif La Barque !

L’émission est l’occasion de découvrir le premier son de Nolan, Ilyes, Olivier et Willy qui composent et s’enregistrent dans l’ambiance du café associatif depuis semaines déjà. L’équipage vous présente ensuite les nouveautés et l’expérimentation sociale en cours sur la création du Café Causé. La chronique musicale improvisée est la dernière de l’émission invitant les personnes présentes à la Barque au micro dans une spontanéité rafraîchissante.



Avec Camille, Monique, Annaëlle, Olivier, Illyess, Nolan, Bertrand, Nathalie, Gaby, François, Alexis, Walid.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre