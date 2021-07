AJAMAAT SOUND – 1

Pour sa première émission, Ajamaat Sound invite à un voyage vers l’Afrique traditionnelle et ses rythmes, bases de la culture musicale moderne. À travers les percussions, suivre un fil conducteur qui rattache chaque style du soundsystem à ses origines africaines. Sénégal, Mali, Gambie, Sierra Léone et Nigéria sont à l’honneur avec les rythmes du Gumbé , les griots du Sénégal, ou encore le High-life Ghanéen.

C’est soundsystem style avec boomers, tweeters et peaux de chèvre.



Souvent associé à nuages de fumée, débordements capillaires, cris hystériques, homophobie, pyromanie et propos crus contre babylone; le soundsystem c’est aussi , par la diffusion de vibrations positives et spirituelles, avec la danse, l’expression d’une volonté très humaine de s’échapper du ghetto ; de s’élever (ne serait-ce qu’un instant) vers un tout solaire et universel.

Revisité de plusieurs manières jusqu’aujourd’hui, le soundsystem n’en demeure pas moins un écho et une réverbération d’une lointaine tradition africaine. ” Sound of the ghetto is the african echo “



Jingle: MG EXPERIENCE THIAROYE – Thiossaane / GROUNATIO N

– Thiossaane / N Chanson accompagnée de kora (1965)

LALO KEBA DRAME – Sukutung ( Kumbu Sora )

– Sukutung ( Kumbu Sora ) ARUNA SIDIBE & BEULYE DUMBIA – Mali Drumers

– Mali Drumers AFRICAN MUSIC TV, SEYCHELLES – African Dance Music – Belly Dance – Tam Tam Sega – Afro Beat

– African Dance Music – Belly Dance – Tam Tam Sega – Afro Beat NZE DAN ORJI – Edikwansa – CJ INTERNATIONAL

– Edikwansa – CJ INTERNATIONAL DR OLOH – Koko

