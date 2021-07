Un Tours d’Histoire – L’Étoile Bleue

Pour son ultime émission de la trop courte saison 2020-2021, Un Tours d’Histoire a le plaisir d’accueillir Roxana Protopopoff, étudiante de dernière année à l’ESRA de Rennes, pour la présentation de son docu-fiction consacré à L’Etoile bleue, qui fut l’une des dernières maisons de prostitution en activité à Tours. L’occasion de revenir avec elle sur les objectifs mémoriels et culturels de son travail et les différentes étapes de la réalisation de son projet, du travail d’archive à la recherche de financement. L’occasion surtout d’évoquer l’histoire et l’architecture si particulières d’un édifice – actuel siège de la JCI – parfois peu connu des Tourangeaux. L’entretien est réalisé par Sylvain Janniard, maître de conférences en histoire à l’université de Tours et enregistré par Sébastien Dubois, étudiant de 2e année de Master Recherche en histoire.



Un Tours d’Histoire est une mensuelle proposée par le Département d’Histoire et d’Archéologie de l’Université de Tours.

Photos : Coryse Guillaumin

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre