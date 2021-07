Playlist:

Q-Tip – Glamour & Glitz 3:38

Scientifik – Lawtown 3:41

Black Moon – I got cha opin 4:24

Souls of Mischief – Never no more Seville remix 3:34

Camp Lo – Coolie high 3:57

Camp Lo – Coolie High Tapemaster remix 3:57

Big L feat Fat Joe – The enemy 3:48

The Beatnuts – The hellraiser remix 3:47

The Beatnuts – Get funky 3:36

Shortie No Mass – Like this 3:36

Paula Perry – Extra extra 4:09

