Avant dernier épisode de la 3ième saison (la dernière sur Campus Tours), un épisode qui fait la part belle à l’Europe et à la France en particulier! Au programme de la nouveauté et que de la nouveauté avec les dernières production des excellents français de NEFASTES, le retour en forme des cultissimes et français de GORGON, a découvrir aussi BLACK SIGMA, BALMOG, ILDFAR, FORBIDDEN WORSHIP et la mystérieuse LAMASHTUS. Enjoy !!!

Nefastes

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre