Des bouches, tes oreilles -épisode #3- est constitué de…



Deux textes à écouter (de préférence) au casque :



Axelle Glaie, Déconstruction

Emilie Cousteix, Nombril de Vénus (issu de Synanthropes) mixage Alexis Mavropoulo



Sélection musicale :

Parpaing – Mazurka à péchadre – Port du casque obligatoire

The Eels – Novocaine for the soul – Novocaine for the soul



Montage Axelle Glaie

Crédit photo ©Mathilde Baron-Harjani

