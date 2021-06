Press Start #3 – Sport et Twitch

PressStart, c’est votre nouvelle émission Jeux Vidéo, chaque Mercredi, de 19h à 20h! Au programme de cette nouvelle émission, L’Update qui regroupe l’actu de la semaine, 1 UP qui est le débat du jour autour du jeu vidéo et Le DLC qui est notre présentation.



Voici donc le programme de cette première émission :



– Dans L’Update, Philippe nous parle de Take-Two Interactive et de rumeurs autour de la sortie de elders scrolls 6 à l’E3, et Julien nous présente une compétition sur CS:GO, le FlashPoint.



– Puis, dans 1 UP, notre invité du jour, Seb, a animé une discussions autour de l’évolution des jeux de sports, en nous amenant quelques spécimens de ça collection.

– Pour finir, dans Le DLC, Julien nous à fait une présentation de Twitch!



Cette émission était rythmée par des pauses musicales :



– IAM – un bon son brut pour les truands

– Cynthia Harrell – Snake Eater



Bonne écoute!

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre