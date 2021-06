Plan Séquence | ITW Elsa Loncle Cinémathèque de Tours / The Father / Mandibules / Peninsula

Ca y est, les cinémas ont ré-ouvert la semaine dernière. Nous sommes plus que contents, les chiffres sont encourageants, les gens ont le sourire, les films sont là en nombre très conséquent. L’embouteillage aura bien lieu, on le suivra de prêt, en espérant qu’il n’y ait pas trop de casse parmi les distributeurs et les exploitants.

Aujourd’hui, pour cette première émission d’une nouvelle ère pour les salles de cinéma, oui le 19 mai va être une date majeure dont on se rappelera, donc pour cette émission, on reçoit Elsa Loncle de la Cinémathèqe de Tours dont les projections ont repris aux Cinémas Studio. Programme qui va se prolonger jusqu’en juillet cette année.

Chroniques :

The Father de Florian Zeller

Peninsula de Sang-Ho Yeon

Mandibules de Quentin Dupieux



Musiques :

Les pêcheurs de perles, Je crois entendre encore ( BO The Father)

Jet Song (BO West Side Story)

Théme Mandibules, Metronomy