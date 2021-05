Émission spéciale – Les “Jeudiffusion”, 20 et 21 mai 2021, SYNAVI Région Centre

14 compagnies et un lieu indépendant adhérant au SYNAVI du Cher, de l’Indre, d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret se sont lancés dans un projet de mutualisation et coopération régionale pour la diffusion des œuvres.

Radio Active et Radio Campus Tours réalisent une émission en direct de ces journées professionnelles. Les disciplines artistiques sont variées : théâtre, danse, musique, conte, lecture de texte… Chaque compagnie présente aux programmateurs présents un spectacle les 20 et 21 mai 2021.

Vous entendrez ici des interviews des organisateurs, compagnies, et programmateurs.

Réalisation : David Marion – Animation : Audrey Martin et Mélissa Wyckhuyse – Remerciements : Amélie Linard, Anne-Laurence Badin

courtesy of PTYX

Cécile Garaud, SYNAVI Région Centre Val de Loire – Anne-Laurence Badin, La Charpente – Amélie Linard, Compagnie Jabberwock, œuvre présentée : Un flocon dans ma gorge (jeune public)

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Podcast Radio Active – Interview de François Beaune, Histoires Vraies

Jean-Baptiste Apéré, Ensemble PTYX, Improptyx

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Le Petit Faucheux – Interview de Jean-Baptiste Apéré et Sylvain Kassap

Laurent Priou, Compagnie Barroco, spectacle Les Coureurs – Nathalie Pellé-Salot, Le Moulin à Paroles, spectacle Être le Loup (jeune public)

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Michel Babillot, Compagnie Ophélie, spectacle Le Temps du départ – Ida Tesla, Compagnie Pih-Poh, spectacle Dys sur dix

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Karine Dastaing, Ville d’Amboise – Aurélie Espinoza, Communauté de Communes Gâtine, Choisille, Pays de Racan

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre