Et hop les terrasses rouvrent et quoi de mieux qu’une bonne dose de métal extrême pour célébrer cela ! Au menu du soir les derniers méfaits de DUSK IN SILENCE, AWENDEN, SKAPHE, FYRNASK, et BEGOTTEN. Et oui une prog très underground ! Enjoy !

Skaphe

