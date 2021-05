Press Start #1 – La Première de PRESS STAAART

Press Start, c’est votre nouvelle émission Jeux Vidéo, chaque Mercredi, de 19h à 20h! Au programme de cette nouvelle émission, L’Update qui regroupe l’actu de la semaine, 1 UP qui est le débat du jour autour du jeu vidéo, Les Aventuriers de la Playhistoire qui est notre test de jeu et le DLC qui est notre séquence un peu four-tout!





Voici donc le programme de cette première émission :



– Dans L’Update, Tony vous parle de la sortie de Resident Evil Village, Philippe pousse un coup de gueule concernant les préjugés autour des Jeux Vidéo et Julien nous présente la collaboration entre Microsoft et Adidas.



– Ensuite, dans 1 UP, Tony anime un débat autour de la multiplication des jeux vidéos et de la durée de vie de ces derniers.



– Puis, dans Les Aventuriers de la Playhistoire, Philippe vous présente le jeu Chroma Squad, largement inspiré des Power Rangers.



– Pour finir, dans Le DLC, Julien a préparer un QUIZZ sur la Team Vitality.





Cette émission était rythmée par des pauses musicales :



– Gentle Love – Dire, Dire Docks (Super Mario 64)

– Gentle Love – Lost Painting (Castlevania Symphony of The Night)

– Gentle Love – The Moon (Ducktales)



Bonne écoute!

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre