Et encore une émission avec 100 % de nouveautés from hell et riche en groupes français. Avec au programme le retour des patrons : SETH ! Ajouter à cela les derniers albums de NATURE MORTE et RUYYN et vous avez 3 friandises françaises a consommer sans modération. En plus THE SUNS JOURNEY THROUGH THE NIGHT et INFERNO.

Enjoy !

Seth

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre