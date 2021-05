La Méridienne – INRAE – Les sols, Bertrand Laroche et Antonio Bispo

source : géoportail IGN

Émission en partenariat avec le centre INRAE Val de Loire (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation, et l’Environnement).



Bertrand Laroche et Antonio Bispo présentent le GIS SOL (Groupement d’intérêt scientifique Sol) et l’unité InfoSol. Ils nous expliquent ce qu’est un sol, et en quoi l’étude des sols est un outil précieux pour l’agriculture, pour aider la prise de décision des élus, étudier l’évolution d’un terrain et les conséquences potentielles de la diffusion d’éléments polluants.



Il présentent la carte des sols métropolitains coordonnée par INRAE, accessible à tous sur le Géoportail opéré par l’IGN.

Illustrations sonores : Traditional Greenlandic Music, Ulo, 1992

Pour s’amuser : “Plante ton slip !”, un défi ludique pour connaitre l’état des sols.