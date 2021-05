La Méridienne – Qui veut tester des cosmétiques bio ?

Nous recevons aujourd’hui Amélia Rémy, étudiante en Master Sciences, Technologies, Santé, Parcours “sensoriel et innovation” à l’Université de Tours, et Olivia Decroix, en Master développement des produits cosmétiques à l’ISIPCA à Versailles .

Elles sont respectivement stagiaire et alternante chez Biolao Cosmetics, une start up tourangelle portée par Joséphine Moisson, et spécialisée dans les produits cosmétiques bio.



Dans le cadre de leur stage chez Biolao, elles réalisent différents tests consommateurs pour améliorer un produit déjà existant (une poudre nettoyante), et pouvoir commercialiser un dentifrice en poudre. Elles nous expliquent comment s’opèrent les recherches en laboratoire avant de parvenir à un produit test, et le déroulement des tests consommateur.

Pour terminer cette étude permettant de valider leur stage, elles lancent un appel à participants.

