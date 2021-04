Dans la tête des volontaires – Engagement écologique

Voici le quatrième épisode de “Dans la tête des volontaires”, une émission qui parle de l’engagement en Service Civique, animée par 5 jeunes en volontariat chez Unis-Cité Tours.

Cette semaine, ce sont Antoine et Thomas qui reçoivent Dorian, un volontaire de la transition écologique et énergétique. On parle d’engagement écologique, de gestes et d’attitudes à adopter qui changent les choses, même pendant le confinement !

Playlist:

Eito – Kousui (titre recommandé par Dorian)

