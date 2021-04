REVOLUTION 909 – #6 : Seconde moitié des années 90

Revolution 909, l’émission qui retrace l’histoire de la musique électronique tous les premiers mardis du mois sur Radio Campus Tours de 20h à 21h.

Et c’est reparti pour les années 1990 ! Après une années 1993 très sombre dans le Hardcore Continuum britannique, avec l’angoissant darkcore, émerge au coeur des rues de Londres la jungle, sorte de réponse des Anglais au Hip-Hop, avec une grosse influence de la culture reggae. Au milieu de la décennie, les producteurs de jungle s’émancipent des racines jamaïcaines en s’orientant pour certains vers des contrées ambient et jazz, voire lounge, avec le artcore, mais surtout en se réinventant sous l’étiquette drum-and-bass puis dans l’univers S-F de la techstep vers 1996-97, alors que la scène IDM, avec l’écurie Warp Records notamment, dépasse les limites du rythme dans la drill-and-bass. Autre pilier de l’électronique anglaise des nineties, le trip-hop, ou hip-hop expérimental, débarque en 1991 avec Massive Attack, ouvrant la voie à toute une génération de producteurs et DJs downtempo. Côté four-to-the-floor, alors que le gabber fait rage aux Pays-Bas et que son confrère happy hardcore offre une alternative au breakbeat hardcore en Grande-Bretagne, le speed garage émerge lentement en marge des soirées jungle pour finir comme le son club UK de la fin de la décennie. Côté trance, la psytrance émerge de la scène originaire de Goa en Inde, alors que les sous-genres progressive et eurotrance investissent et conquièrent la scène électronique européenne à la fin des années 1990. Côté rock, les nineties voient émerger le métal industriel de Nine Inch Nails, le hard rock penchant techno de Rammstein et le punk digital de leurs compatriotes d’Atari Teenage Riot. Enfin, côté grand public, les années 1990 accouchent du Big Beat, à l’intersection entre les Chemical Brothers et The Prodigy, du trip-hop arty de Björk, et enfin de cette merveilleuse chose qu’est l’eurodance. Hello Barbie, let’s go party.

Émission diffusée le 13/04/2021

