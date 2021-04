Jazz Story – Émission du 6 avril 2021

Voici la Playlist de cette émission :



Take Five de Minoru Muraoka sur l’album Bamboo

Invitation de Takao Uematsu sur l’album Straight Ahead

Gulf Stream de Masaru Imada sur l’album Andalusian Breeze (1980)

The Dialogue with Vibraphone de Takeshi Inomata et Ichiro Masuda sur l’album The Dialogue (1977)

Early Summer de Ryo Fukui et Hideo Ichikawa sur l’album Scenery (1976)

Tempestuous Temperament de Ronin Arkestra sur l’album Sonkei

Ying and Yang de Uyama Hiroto sur l’album Freeform Jazz



Émission présentée et réalisée par :



Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme

