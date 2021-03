La Méridienne – Eric Mercier, Dynadiv

Eric Mercier est Docteur en sociolinguistique et didactique des langues, au

Département SODILANG de l’Université de Tours, et il appartient à l’équipe de recherche EA 4428 DYNADIV Dynamiques et enjeux de la diversité culturelle et linguistique.



Titre de la thèse Soutenue le 16 décembre 2020 à Tours : Formations linguistiques contractuelles et intégration d’adultes migrants : Quelle pertinence à l’obligation de formation? , co direction Véronique Castellotti/Emmanuelle Huver.

Pour mieux nous donner à voir les questionnements qui ont parcouru son travail, il convie deux amis dans cette Méridienne : Ishik Mohamad Bedriss, et Radwan Idriss, Tourangeaux venus du Soudan, qui ont créé une association culturelle entre la France et le Soudan.