NY Rap songs from the 90’s

Jeudi 25 mars le 22h-00h de Radio Campus Tours a pris des allures de grande avenue new-yorkaise.

Le 99.5FM a mis à l’honneur ce que le bitume du Bronx, du Queens, de Staten Island, de Brooklyn et Harlem a fait de mieux durant la décennie 90. On a donc mis le casque sur la tête, enfilé la parka XXXL, le baggy et les Jordan pour secouer la tête sur une playlist from NY City:

Edo G – Off balance

X-Ecutioners – Premier’s executions

Funkdoobiest – Rock on

Black Moon – Act like u want it

Black Moon – I got cha opin

Smif-N-Wessun – Nuttin move but da money

Nas – It ain’t hard to tell

Big L – No endz no skinz

Shortie No Mass – Like this

N-Tyce feat Method Man – Hush Hush tip

Paula Perry – Extra extra

Real Live – Crime is money

A Tribe Called Quest – Rhythm (devoted to the art of moving butts)

A Tribe Called Quest – Award tour

A Tribe Called Quest – Scenario

Da Bush Babees – We run things

X-Ecutioners, Big Pun & Kool G Rap – Dramacyde

M.O.P. – New Jack City

KRS One – Out for fame

Onyx – Walk in New-York

Kool G Rap – Ghetto knows

Method Man – The riddler

Wu Tang Clan – Proteck ya neck

Raekwon – Ice cream

GZA – Cold world

Notorious Big – Unbelievable

Kurious – Uptown shit

Camp Lo – Coolie High

Lord Finesse – Check the method

The Beatnuts – The hellraiser remix

Gangstarr – Moment of truth

Emission présentée par: Seb

