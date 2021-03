Sortez! – Émissions Pré-Enregistrées

Cette semaine, je vous propose 4 émissions de Sortez! pré-enregistrées. Vous y retrouvez de nombreuses créations sonores, dont le détail est ici :

Lundi 1 Mars

Dans cette première émission de la semaine, je reçois Monsieur Fabrice Passe, du service culturel de la mairie de Monts. Car partir d’aujourd’hui, jusqu’au 7 mars 2021, ce sont 19 citations autour de la culture, de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma… qui se glisses dans le mobilier urbain de la commune. On en parle donc en première partie de cette émission.

Par la suite, je vous diffuse l’épisode numéro 100 de Dépêche!, intitulé Cent pour sang d’actu sonore. C’est une création d’Olivier Minot aka Livot, sur Arte Radio.

Pour finir cette émission, vous pourrez écouter le première épisode d’une série de 4, diffusé chaque jour cette semaine. Cette série est intitulée Tout fout le camp, et elle se questionne sur Pourquoi a-t-on toujours l’impression que les gens parlaient mieux avant ? ou encore Et pourquoi ce sont toujours les jeunes qui « parlent mal » ? . C’est une création de Manon Prigent et le premier épisode est intitulée On est toujours le jeune de quelqu’un.

Mardi 2 Mars

Dans cette deuxième émission de la semaine, je vous propose de découvrir (ou redécouvrir) la lutte des femmes du Larzac contre le camp militaire. Cette histoire vous est proposée par Radio Parleur, dans une série intitulée Larzac, des femmes face à l’armée. Je vous diffuse toute la semaine les 3 épisodes de cette série, sur la place & le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. Le premier épisode est intitulé Vivre La Lutte.

En deuxième partie d’émission, vous pourrez écouter le deuxième épisode de Tout fout le camp, la série audio créée par Manon Prigent. Ce nouvel épisode est intitulé L’âge d’or, c’était mieux avant.

Mercredi 3 Mars

Dans cette troisième émission de la semaine, vous pouvez entendre le deuxième épisode de Larzac, des femmes face à l’armée, la série de Radio Parleur sur la place & le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. Ce deuxième épisode est intitulé Féminisme et ruralité.

En deuxième partie d’émission, vous pourrez écouter le troisième épisode de Tout fout le camp, la série audio créée par Manon Prigent. Ce nouvel épisode est intitulé OK Boomer !

Jeudi 4 Mars

Cette dernière émission de la semaine est synonyme de conclusion pour vos 2 séries audios diffusées cette semaine.

Dans un premier temps, vous pouvez entendre le troisième et dernier épisode de Larzac, des femmes face à l’armée, la série de Radio Parleur sur la place & le rôle des femmes dans la lutte contre le camp militaire. Ce dernière épisode est intitulé Héritage et mémoires.

En deuxième partie d’émission, vous pourrez écouter le quatrième et également dernier épisode de Tout fout le camp, la série audio créée par Manon Prigent. Ce nouvel épisode est intitulé Jeunes de toutes les époques, unissez-vous !

