Before Sunset #15 – Les BO de Films

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h (et en rediffusion le vendredi à 9h).

Voici la Playlist de la 15ème émission consacrée aux Bandes Originales de Films

Glen Frey – Part Of Me, Part of You

Steely Dan – FM



Sufjan Stevens – Visions of Gideon

Radiohead – Exit Music (For A Film)

David Bowie & Pat Metheny Group – This is Not America

Peter Gabriel – A Different Drum

The Cure – Burn

Elliott Smith – Miss Misery

Aimee Mann – Save Me

Lana Del Rey – Young and Beautiful

Eddie Vedder – Society