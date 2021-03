Sampled #3 – MF DOOM

Sampled, l’émission qui parcourt l’univers du sample au travers d’un artiste qui a été samplé ou qui utilise des samples. Les beatmakers, les rappeurs et artistes en tout genre ne manquent pas d’imagination créant ainsi des ponts entre les genres musicaux : Jazz, Funk, Rap, Électro…Sampled vous invite à découvrir qu’un morceau en cache souvent un autre.



Sampled rend hommage à l’artiste MF DOOM. 1h de musique pour redécouvrir ses classiques, samples qu’il utilise, et nombreux feat. Le génial MF DOOM nous emmène dans un monde de hip hop underground, de masque en fer et de méchants de comics.

