Before Sunset – Nouveautés De Ce Début D’Année 2021

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h (et en rediffusion le vendredi à 9h).



Voici la Playlist du 14ème épisode consacré aux nouveautés de ce début d’année 2021 :



Bleib Modern – Bitter Smile

Viagra Boys – Girls & Boys

Imogen Heap – Last Night of An Empire

Julien Baker – Hardline

Mystic Braves –Holy Man

The Haunted Youth – Teen Rebel

Aaron Lee Tasjan – Up All Night

Albertine Sarges – The Girls

Chelsea Wolfe – Anhedonia

Chelsea Wolfe & Emma Ruth Rundle – Anhedonia

Indigo Sparke – Everything Everything

Steven Wilson – Personal Shopper

