La Méridienne – MSH – Mathilde Duflos, PAVeA

Dans cette émission en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, Mathilde Duflos, doctorante contractuelle en psychologie au laboratoire PAVeA (Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation) de l’Université de Tours, nous présente son parcours universitaire et ses travaux de recherche en cours. Elle travaille notamment sur la relation entre grands-parents et petits-enfants adolescents et jeunes adultes. Elle s’interesse à l’utilisation faite par ces derniers de TikTok pendant le confinement.

