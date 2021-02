“Une émission autoproduite sur une initiative collective initiée par le Funlab fablab de Tours – Catherine Lenoble et Clément Gasques – et Atelier21 – Cédric Carles – retransmise simultanément par Radio Campus et Radio Béton !

La mobilisation des collectifs citoyens « makers » lors de la crise sanitaire et le confinement a été exemplaire. Conserver cet élan de solidarité est ce qui nous unit afin de mobiliser ces communautés informelles sur d’autres sujets techniques et sanitaires comme la précarité énergétique qui impacte aussi fortement les étudiant.e.s !

Identifier les forces et les acteurs en présence, partager leur motivations et les solutions anime l’équipe de Radio Dihaille-Ouailles.”

Régie dématerialisée : Arnaud Loffredo-Nué, Radio Béton – Projet éditorial&animation : Melissa Wyckhuyse, Radio Campus Tours et Arnaud Loffredo-Nué, Radio Béton

Épisode 1 – 16 décembre 2020

Épisode 2 – 23 décembre 2020

Invités : Laurent Boutheron, Les Compagnons Bâtisseurs – Mélanie Bresson, Les Couturières Masquées

Épisode 3 – 20 janvier 2021

Invitées : Malvina Balmes, Espace Passerelles – Le 13 – Agathe Chiron, chercheuse.

