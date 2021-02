La Méridienne – MAVIVH – Sébastien Eymieux

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Sébastien Eymieux est médecin biologiste, assistant Hospitalier Universitaire à l’Unité de Microscopie-Biologie Cellulaire (UF 1844) du

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours. Doctorant SSBCV au laboratoire MAVIVH, il est premier signataire d’un article publié récemment dans la revue internationale Cellular and Molecular Life Sciences, qui évoque une étude menée par le laboratoire MAVIVH, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Lille et le CIRI de Lyon. Cette étude met en lumière de nouveaux éléments sur les étapes précoces et tardives du cycle infectieux du virus SARS-CoV-2.

Pour lire l’article

Ultrastructural modifications induced by SARS-CoV-2 in Vero cells: a kinetic analysis of viral factory formation, viral particle morphogenesis and virion release

Lien du ministère de l’enseignement supérieur avec des webinaires pédagogiques sur le COVID-19