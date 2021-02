Pour sa dernière aux commandes du ghettoblaster de Radio Campus Tours, Mathilde a convié Loann, Jérémie, et Seb qui a pris le relais. Des rires, des punchlines, de la flûte à bec, des sonorités “arabisantes”, des ponts entre les peuples, du dub, une discussion automobile et de jolis aurevoirs au menu de ce Ghettoblaster où l’on s’est écouté: – Ladaniva – Altin Gül – King Gizzard & the Lizard Wizard – Wax’omega – Rejjie Snow – Black Beanie Dub – Radikal Guru

