Accords Majeurs – Épisode 1

ACCORDS MAJEURS se présente comme une émission musicale et informative sur les différents courants internationaux alternatifs et expérimentaux, avec leur spécificités cultuelles ( continents, pays, régions, états, provinces), sans oublier l’actualité musicale locale, en souhaitant qu’elle puisse redémarrer et se manifester sous toutes les formes possibles…



Voici la playlist de cette émission :



LAIBACH : krvava gruda / « laibach revisited »

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN : seven screws / « alles im allem »

THE YOUNG GODS : figure sans nom / « data mirage tangram »

PUSCIFER : apocalyptical / « existential reckoning »

TAMIKREST featuring HINDI ZAHRA ; timtarin / « tamotait »

BABA ZULA ; çol aslaulari / « hayvan gibi »

YOUNG KNIVES : barbarians / « barbarians »

SEVDALIZA : wallflower / « shabrang »

TRICKY : hate this pain / « fall to pieces »

THURSTON MOORE : cantaloupe / « by the fire »

