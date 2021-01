Sortez! – IAE de Tours, Portes Ouvertes et Vendée Globe

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, j’ai pu interviewer Monsieur Arnaud Rivière, directeur de l’IAE de Tours. Nous avons discuter santé mentale des étudiants, formations, apprentissages, stages et portes ouvertes. Et oui, les portes ouvertes de l’IAE de Tours auront bien lieu via le site de MonSalonEtudiant.com !



En deuxième partie d’émission, je vous est diffusé le 96ème épisode de Dépêche, la série audio d’ Olivier Minot AKA Livo, intitulé Thalassa Thérapie. Il nous offre un bol d’air frais, en oppositions aux actualités pas toujours joyeuses, en nous emportant auprès des skippers du Vendée Globe.



Bonne écoute!

