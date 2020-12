La Méridienne – Céline Leroux, Centraider – Marie-Claude Bolzon, Réseau Afrique 37

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Coopération internationale, solidarité internationale, de quoi parle-t-on ? Pour en savoir plus, nous échangeons avec Céline Leroux, de CentrAider, et Marie-Claude Bolzon, Réseau Afrique 37 et Festival Plumes d’Afrique.



Vous entendrez également deux lectures par Muguette Delhommeau, du Choeur des lecteurs du Festival Plumes d’Afrique : Béata Umubyeyi Mairesse, et Gaël Octavia.



Vous entendrez le titre Mali Sadjo, à retrouver sur l’album Noir Lac.