Before Sunset – Les reprises

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h (et en rediffusion le vendredi à 9h).



Voici la Playlist de la 9ème émission dont la thématique était “Les reprises” :



Tori Amos – I Don’t like Mondays

Asgeir – Heart Shaped Box

Nine Inch Nails – Dead Souls

Jessica93 – Enigma of the Absolute

Peter Gabriel – Mirrorball

Regina Spektor – Blood of Eden

Johnny Cash – Hurt

Lingua Ignota – Wicked Game

Sheryl Crow – Sweet Child of Mine

Alison Mosshart – The Passenger

Creedance Clearwater Revival – I Heard It Through the Grapevine

